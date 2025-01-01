Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Свадьба не по-детски
Постер фильма Свадьба не по-детски
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Свадьба не по-детски

Свадьба не по-детски

Avec ou sans enfants? 16+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Беззаботные и бездетные Пио и Анаис задумали идеальную «взрослую» свадьбу: Италия, море, танцы до утра. Единственное правило – никаких детей. Но их друзья – семейные и обременённые отпрысками – столкнулись с дилеммой: детей оставить не с кем, а пропустить торжество немыслимо. Выход один – тайно привезти детей, спрятав их от молодожёнов. Что могло пойти не так? Да всё! Этот безумный родительский заговор превращается в семейное безумие с тортом в волосах и детским визгом вместо салюта, но вопреки ожиданиям, сделает праздник в разы веселее.

Свадьба не по-детски - дублированный трейлер
Свадьба не по-детски  дублированный трейлер
Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $1 036 955
Производство Take Shelter, M6 Films, StudioCanal
Другие названия
Avec ou sans enfants?, With or Without Kids, Nászkáosz, Vive les mariés
Режиссер
Elsa Blayau
В ролях
Райан Бенсетти
Райан Бенсетти
Бертран Юскла
Тифен Давьо
Тифен Давьо
Жозефин Дрэй
Адель Галлой
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Свадьба не по-детски - дублированный трейлер
Свадьба не по-детски Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше