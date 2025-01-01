Беззаботные и бездетные Пио и Анаис задумали идеальную «взрослую» свадьбу: Италия, море, танцы до утра. Единственное правило – никаких детей. Но их друзья – семейные и обременённые отпрысками – столкнулись с дилеммой: детей оставить не с кем, а пропустить торжество немыслимо. Выход один – тайно привезти детей, спрятав их от молодожёнов. Что могло пойти не так? Да всё! Этот безумный родительский заговор превращается в семейное безумие с тортом в волосах и детским визгом вместо салюта, но вопреки ожиданиям, сделает праздник в разы веселее.