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Чума
The Plague
Напомним о выходе в прокат
драма
ужасы
Страна
США / ОАЭ
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Производство
Doublethink, Five Henrys, Imagenation Abu Dhabi FZ
Другие названия
The Plague
Режиссер
Charlie Polinger
В ролях
Кенни Расмуссен
Джоэл Эдгертон
Everett Blunck
Lennox Espy
Caden Burris
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
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