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Постер фильма Пожиратель птиц
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Киноафиша Фильмы Пожиратель птиц

Пожиратель птиц

Birdeater 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Невеста получает приглашение на мальчишник её жениха, но вечер принимает неожиданный оборот, когда раскрываются неудобные детали их отношений.
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Сборы в мире $51 153
Производство Breathless Films, Fax Machine, Four Leg Films
Другие названия
Birdeater, Telaraña, Zjadacz ptaków
В ролях
Элфи Гледхилл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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