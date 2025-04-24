Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 90+1
90+1 - Трейлер
Киноафиша Фильмы 90+1

90+1

, 2025
90+1
Казахстан / драма, спорт / 18+
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма 90+1
Пойду 2
Не пойду 0
90+1 - Трейлер
90+1  Трейлер

О фильме

Райымбек – талантливый, амбициозный футболист, для которого спорт – не просто игра, а смысл жизни. Он уже признан одним из лучших игроков ПФЛ, его поддерживают семья, тренер и команда, а спортивные эксперты прочат ему блестящее будущее в КПЛ и даже в сборной страны. Но в один миг его мир рушится: во время финального матча за первенство города его родители попадают в страшную аварию. Отец погибает, мать оказывается в больнице, где ей требуется дорогостоящее лечение. Теперь Райымбек стоит перед выбором: отказаться от своей мечты ради семьи или найти способ совместить оба пути. На этом непростом пути он столкнётся с предательством и разочарованиями, познает силу настоящей дружбы и первую любовь. Каждый шаг будет испытанием, но сможет ли он преодолеть все трудности и дойти до своей цели?

В ролях

Куаныш Керимкулов
Алмат Сакатов
Артур Аскарулы
Жаннур Рамазан
Shahmardan Almahan
Artur Asqaruly
Акерке Назарбекова
Zhannur Ramazan
Режиссер Тимур Дулатов
Сценарист Куаныш Керимкулов
Композитор Abay Akbaev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 апреля 2025
Дата выхода
24 апреля 2025 Казахстан
Производство Kazakhcinema, Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan
Другие названия
90+1

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
90+1 - Трейлер
90+1 Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
Спустя 6 лет после «Хода королевы»: Аня Тейлор-Джой теперь в сериале Apple TV с 85% свежести — очень «адреналиновая» новинка
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше