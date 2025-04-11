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Скоро в прокате «Дед Фомич»
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Мат
4.9
Мат
, 2025
Checkmate
США / драма, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Цитаты
Места съёмок
4.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Andra Fuller
Brad
Сара Прибис
Stephanie
Joyce Glenn
Brittany
Dorien Wilson
Marcus
Joey Puerto
Officer Rodriguez
Treyvaughn Dawson
Teenage Boy
Terry Tocantins
Carl Johnson
April Bartosh
Police Clerk
Victoria Cabral
Bystander
Melissa Cox
Onlooker
Режиссер
Jamal Hill
Сценарист
Patrice Escoto
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 апреля 2025
Премьера в мире
11 апреля 2025
Производство
MegaMind Media, Sunshine Films Florida
Другие названия
Checkmate
Еще
Рейтинг фильма
4.9
Оцените
15
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Цитаты
Captain Sommers
Снова произошло ещё одно убийство.
Отзывы о фильме
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