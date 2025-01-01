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Постер фильма Незабываемый 1919-й
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Киноафиша Фильмы Незабываемый 1919-й

Незабываемый 1919-й

Nezabyvaemyy 1919 god 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1951
Производство Мосфильм
Другие названия
Nezabyvaemyy 1919 god, Das unvergeßliche Jahr 1919, Det oförgätliga året 1919, Feledhetetlen 1919, L'inoubliable année 1919, Nezaboravna 1919 godina, Niezapomniany rok 1919, Ristitulessa, The Unforgettable Year 1919, Незабываемый 1919 год
Режиссер
Михаил Чиаурели
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
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