Мартин — ветеринар и отец-одиночка. Для него Рождество — время, когда нужно поддерживать семейные традиции, чтобы почтить память о покойной жене. Но однажды в его домашний приют для животных попадает больная курица, и праздничные планы семьи, да и весь их привычный мир переворачиваются с ног на голову. Однако именно это неожиданное событие становится началом новой любви, которая расцветает и расправляет свои крылья.