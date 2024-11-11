Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пернатое рождество
1 постер
Киноафиша Фильмы Пернатое рождество

Пернатое рождество

Feather Christmas 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мартин — ветеринар и отец-одиночка. Для него Рождество — время, когда нужно поддерживать семейные традиции, чтобы почтить память о покойной жене. Но однажды в его домашний приют для животных попадает больная курица, и праздничные планы семьи, да и весь их привычный мир переворачиваются с ног на голову. Однако именно это неожиданное событие становится началом новой любви, которая расцветает и расправляет свои крылья.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 ноября 2024
Премьера в мире 11 ноября 2024
Производство EMRJ Entertainment
Другие названия
Feather Christmas
Режиссер
Lucy Turner
В ролях
Sarah Jane Duncan
Jacob B Butler
Rob Kirtley
Tom Machell
Lexi-Rae Billington
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 15 голосов
3.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пернатое рождество - смотреть в онлайн-кинотеатре

Пернатое рождество

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше