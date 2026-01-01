Актер – бесконечно зависимая профессия и отчаянно свободолюбивый дар. Жизнь актера – заботы реальности, публика, быт, привычки. И любой, кто восхищается и боготворит та-лант, по сути, посягает на него, стремится овладеть им, употребить. Главная героиня - актриса Негина - находится в центре разворачивающейся вокруг нее истории, в которой остальные герои стремятся также играть ведущую роль. Здесь все та-ланты. Каждый увлеченно исполняет собственный замысел. Какова логика отдельных сюжетов? Где находятся их исходные точки? Что значит раскрутить интригу и участво-вать в ее последствиях? Кто запускает новый круг действия? Театр – собрание героев и событий, круговорот и взаимное обращение целей и самолюбий. Сознавая это нерадост-ную правду, в Театре Маяковского тем не менее придерживаются романтических взгля-дов, основанных на преклонении перед силой и обаянием личности Артиста. Постановка Карбаускиса во многом посвящается талантам самой «Маяковки», его яркой труппе, с ко-торой режиссеру довелось встретиться и работать в последний год.