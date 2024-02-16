В ролях
Vasiliy Kukharskiy
Beekeeper
Maksym Kurochkin
Editor-in-chief of Pectoral
Сергей Владимирович Иванов
Leading journalist
Александр Ганноченко
Editor-in-chief of The Truth of the Steppe
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Роман Бондарчук
Сценарист
Роман Бондарчук, Дарья Аверченко, Alla Tyutyunnik
Композитор
Антон Георгиевич Байбаков
Детали фильма
Страна
Чехия / Германия / Словакия / Украина
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
16 февраля 2024
Дата выхода
|7 ноября 2024
|Литва
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|N13
|28 ноября 2024
|Украина
|
|12+
Производство
Moon Man, Elemag Pictures, Silverart
Другие названия
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