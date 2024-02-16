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Постер фильма Редакция
6.6
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6.6

Редакция

, 2024
The Editorial Office
Чехия, Германия, Словакия, Украина / драма / 18+
Постер фильма Редакция
6.6

В ролях

Dmytro Bahnenko
Yura
Zhanna Ozirna
Lera
Римма Зюбина
Mother
Andrii Kyrylchuk
Ruslan
Oleksandr Shmal
Mykhailo
Vasiliy Kukharskiy
Beekeeper
Maksym Kurochkin
Editor-in-chief of Pectoral
Сергей Малюга
Сергей Малюга
Сергей Владимирович Иванов
Leading journalist
Serhiy Stepansky
Anton
Александр Ганноченко
Editor-in-chief of The Truth of the Steppe
Режиссер Роман Бондарчук
Сценарист Роман Бондарчук, Дарья Аверченко, Alla Tyutyunnik
Композитор Антон Георгиевич Байбаков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Германия / Словакия / Украина
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 февраля 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Литва N13
28 ноября 2024 Украина 12+
Производство Moon Man, Elemag Pictures, Silverart
Другие названия
The Editorial Office, Ajalehetoimetus, Redakce, Redakcia, Redakcja, Redaktsiia, Redaktsiya, Редакция, Редакція, 谎言编辑部, 謊言編輯部

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 10 марта 2026

Отзывы о фильме

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