Король Лир

18+
О фильме

Фильм, соединяющий эстетику мамблкора с классической трагедией. История о том, как молодой режиссер ставит спектакль в пансионате для престарелых. Он долго не может найти кандидата на главную роль – им оказывается в итоге только что прибывший в пансионат Алексей. Уже в сцене, где мы видим как его отдают врачам две элегантно одетые внучки, можно догадаться, что судьба старика в чем-то близка истории короля Лира. В фильме вместе с профессиональными актерами театра и кино снимались пациенты интерната для пожилых людей.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Производство Sinet Team
Другие названия
Korol Lir, Iliir Khoruol, King Lear, Илиир Хоруол, Король Лир
Режиссер
Сергей Потапов
В ролях
Михаил Семёнов
Альберт Алексеев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
