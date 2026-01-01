Фильм, соединяющий эстетику мамблкора с классической трагедией. История о том, как молодой режиссер ставит спектакль в пансионате для престарелых. Он долго не может найти кандидата на главную роль – им оказывается в итоге только что прибывший в пансионат Алексей. Уже в сцене, где мы видим как его отдают врачам две элегантно одетые внучки, можно догадаться, что судьба старика в чем-то близка истории короля Лира. В фильме вместе с профессиональными актерами театра и кино снимались пациенты интерната для пожилых людей.