После поездки на рок-фестиваль блэк-метал-группа Impaled Rektum отбывает срок в тюрьме. Но когда музыканты узнают, что отец гитариста серьёзно заболел, а их дом находится под угрозой сноса, они получают предложение решить эти финансовые проблемы участием в очередном большом музыкальном фестивале. Друзья решаются на побег.

