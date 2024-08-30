Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Ещё более тяжёлая поездка

Ещё более тяжёлая поездка

Heavier Trip 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После поездки на рок-фестиваль блэк-метал-группа Impaled Rektum отбывает срок в тюрьме. Но когда музыканты узнают, что отец гитариста серьёзно заболел, а их дом находится под угрозой сноса, они получают предложение решить эти финансовые проблемы участием в очередном большом музыкальном фестивале. Друзья решаются на побег.
Страна Бельгия / Эстония / Финляндия / Германия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 ноября 2024
Премьера в мире 30 августа 2024
Дата выхода
17 октября 2024 Германия 12
11 октября 2024 Финляндия 12
4 июля 2025 Эстония
Сборы в мире $20 026
Производство Making Movies, Mutant Koala Pictures, Heimathafen Film
Другие названия
Hevimpi reissu, Heavier Trip, Heavier Trip - Road to Wacken, Heavier Trip: Road to Wacken, Heavy Trip 2, Hevireis 2, Ещё более тяжёлая поездка, Ще важча поїздка, ヘヴィ・トリップII／俺たち北欧メタル危機一発！
Режиссер
Юусо Лаатио
Юкка Видгрен
В ролях
Давид Бредин
Mats Eldøen
Йоханнес Холопайнен
Samuli Jaskio
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
