Фильмы В нашем мире

В нашем мире

Woorideul 18+
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 21 ноября 2016
Премьера в мире 14 февраля 2016
Дата выхода
16 июня 2016 Южная Корея ALL
Сборы в мире $243 825
Производство ATO Film
Другие названия
Woorideul, The World of Us, Buitenspel, Cały nasz świat, Det här är vår värld, In unserer Welt, Najin svet, Nasz świat, Nuestro mundo, O Nosso Mundo, Uri deul, Urideul, Watashi-tachi, Woori deul, Wuri deul, Wurideul, В нашем мире, わたしたち, 我们的世界
Режиссер
Yoon Ga-eun
В ролях
Choi Soo-in
Hye-in Seol
Seo-Yeon Lee
Kim Chae-yeon
Чан Хе-джин
Чан Хе-джин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
