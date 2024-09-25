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Постер фильма Дважды два иногда пять
6.6
Киноафиша Фильмы Дважды два иногда пять
6.6

Дважды два иногда пять

, 1955
2x2 néha 5
Венгрия / комедия / 18+
Постер фильма Дважды два иногда пять
6.6

В ролях

Violetta Ferrari
Dr.Tóth Panna
Zoltán Makláry
Professzor
Ferenc Zenthe
Kerekes András
Ференц Каллаи
Lohrák Lajoska
Manyi Kiss
Kerekesné
Берталан Шолти
Márton bácsi
Шандор Сабо
Bálint
Карой Ковач
Igazgató
Истван Холл
Вилмош Комлош
János Horkay
Karcsi,sofõr
László Kazal
Hangármester
Режиссер György Révész
Сценарист Dénes Kovács, Альберт Вайда
Композитор Сабольч Феньеш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 6 января 1955
Дата выхода
6 января 1955 Венгрия
29 июня 1956 Германия
25 февраля 1955 Чехословакия
Производство Magyar Filmgyártó Állami Vállalat
Другие названия
2x2 néha 5, 2 x 2 = 5, 2 x 2 ist manchmal 5, 2x2 fac cîteodată 5, 2x2=câteodată 5!, 2x2=cîteodată 5!, En tus manos está mi vida, Kétszer kettő néha öt, Дважды два иногда пять, 2x2 neha 5, 2*2 néha 5

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 сентября 2024

Отзывы о фильме

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