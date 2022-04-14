Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Tales of Franz
1 постер
Киноафиша Фильмы Tales of Franz

Tales of Franz

Geschichten vom Franz 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 ноября 2024
Премьера в мире 14 апреля 2022
Дата выхода
14 апреля 2022 Австрия
14 апреля 2022 Германия 0
10 августа 2023 Украина
Сборы в мире $93 646
Производство Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, if... Productions
Другие названия
Geschichten vom Franz, Opowieści Franka, Opowieści Franza, Stoere Frans, Tales of Franz, Францові історії, Як стати крутеликом
Режиссер
Иоханнес Шмид
В ролях
Jossi Jantschitsch
Nora Reidinger
Урсула Штраусс
Симон Шварц
Мария Биль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Tales of Franz - смотреть в онлайн-кинотеатре

Tales of Franz

Отзывы о фильме

