В центре сюжета диджей по имени Morze, улыбчивый парень с филологическим образованием, который стоит у истоков проекта OBERWAVE — сообщества, создающего мероприятия, посвященные пленительным ритмам неодекадентской музыки под знаменем «пира во время чумы». Исходной точкой для запуска проекта послужило чувство одиночества: идея состояла в том, что такие инициативы станут поводом для общения и формирования сообщества со сходными интересами. Однако чем популярнее становился диджей, тем более одиноким он себя чувствовал, так как вместе с ростом его популярности вырос страх окружающих знакомиться с ним.