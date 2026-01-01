Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла
1 постер
Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла

Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла

Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T. 18+


О фильме

После множества амурных дел молодая служащая на почте вступает в любовные отношения с серьезным молодым человеком. Однако, после его отъезда в командировку, одинокая телефонистка поддается ухаживаниям нахального коллеги. Финал трагичен — случайное убийство.
Страна Югославия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 22 сентября 1967
Дата выхода
22 сентября 1967 США
8 ноября 1967 Франция
Производство Avala Film
Другие названия
Ljubavni slucaj ili tragedija sluzbenice P.T.T., Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator, A Love Affair, A Tragédia de Uma Telefonista, An Affair of the Heart, Case of the Missing Switchboard Operator, Een gevoelskwestie, Ein Liebesfall, En erotisk affære - en telefonistindes tragedie, En hjertesak, Kärleksakten, Kärleksakten eller En växeltelefonists tragedi, La tragedia de una empleada de teléfonos, Ľúbostný príbeh, alebo tragédia pracovníčky pôšt a telekomunikácií, Miłosny przypadek, czyli tragedia telefonistki, Milostný příběh, Sprawa miłosna albo tragedia telefonistki, Sydämen asia, Szerelmi ügy, avagy egy postáskisasszony tragédiája, The Switchboard Operator, The Tragedy of a Switchboard Operator, Um Caso de Amor, Um Caso de Amor (ou) A Tragédia de uma Telefonista, Um Caso de Amor ou O Drama de uma Empregada da Companhia Telefônica, Un affare di cuore, Une affaire de coeur, Une affaire de coeur: La tragédie d'une employée des P.T.T., Vergüenza sexual, Έγκλημα ζηλοτυπίας, Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла
Режиссер
Душан Макавеев
В ролях
Ева Рас
Слободан Алигрудич
Ruzica Sokic
Миодраг Андрич
Aleksander Kostic
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Ahmed, sanitarni inspektor Я очень порядочный. Я не пью. Я член партии. Я аккуратный и педантичный. Я могу сорваться на запой не чаще одного раза в год, когда всё становится слишком напряжённым.
