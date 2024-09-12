Талгат в реабилитационном центре аула Бастау знакомится с практиканткой по имени Алия и с первого взгляда влюбляется в нее. В палату Талгата заселяют двоих больных. Это Дастан, с диагнозом диабет и Нартай, у которого дальтонизм. Трое находят общий язык, и проживают обычные дни в скучном центре. В один из таких дней Талгат узнает, что Алия уехала обратно в Алматы. Новые друзья поддерживают его морально и предлагают поехать за ней. Вместе они уговаривают старого охранника Шарипа довезти их до Алматы. И вот они уже в пути едут в старенькой машине охранника. Казалось бы, что все просто, но оказывается причина поехать в Алматы есть у каждого, и эти причины далеко не простые...