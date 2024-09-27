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8.4
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Мейяжаган
8.4
Мейяжаган
, 2024
Meiyazhagan
Индия / семейный / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
8.4
Мейяжаган
Тизер
Тизер
В ролях
Арвинд Свами
Arulmozhi
Devadarshini Chetan
Hema
Карти Шивакумар
Meiyazhagan
V. Jayaprakash
Arivudai Nambi
Sri Divya
Nandhini
Swathi Konde
Bhuvana
Илаварасу
Ekambaram
Raichal Rabecca
Indumathy Manikandan
Latha
М.С. Бхаскар
Jallikattu Commentator
Raj Kiran
Karunakaran
Jagadeesan
Режиссер
C. Prem Kumar
Сценарист
C. Prem Kumar
Композитор
Govind Vasantha
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
27 сентября 2024
Дата выхода
27 сентября 2024
Великобритания
PG
27 сентября 2024
Индия
U
27 сентября 2024
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$393 589
Производство
2D Entertainment
Другие названия
Meiyazhagan, Sathyam Sundaram, Karthi 27
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Рейтинг фильма
8.4
Оцените
13
голосов
8.5
IMDb
Обновлено 12 августа 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Мейяжаган
Тизер
0
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Кадры из фильма
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