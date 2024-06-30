Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бледный конь
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Бледный конь

Бледный конь

Pale Horse 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Бледный конь - trailer
Бледный конь  trailer
Страна США
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 июня 2024
Премьера в мире 30 июня 2024
Другие названия
Pale Horse
Режиссер
Тео Пирри
Тео Пирри
В ролях
Эйлин Дитц
Эйлин Дитц
Александра Бард
Алексис Яконо
Sewell Whitney
Brandon Van Vliet
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
3.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Бледный конь - trailer
Бледный конь Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше