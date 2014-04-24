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Слава танго
Слава танго
Fermín, glorias del tango
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Аргентина
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
24 апреля 2014
Дата выхода
24 апреля 2014
Аргентина
Сборы в мире
$53 249
Другие названия
Fermín, glorias del tango, Fermín, Glories of Tango, 探戈的荣耀
Режиссер
Hernán Findling
Oliver Kolker
В ролях
Esteban Bortnik
Carlos Copello
Антонелла Коста
Лучано Касерес
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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