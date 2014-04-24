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Киноафиша Фильмы Слава танго

Слава танго

Fermín, glorias del tango 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 апреля 2014
Дата выхода
24 апреля 2014 Аргентина
Сборы в мире $53 249
Другие названия
Fermín, glorias del tango, Fermín, Glories of Tango, 探戈的荣耀
Режиссер
Hernán Findling
Oliver Kolker
В ролях
Esteban Bortnik
Carlos Copello
Антонелла Коста
Лучано Касерес
Лучано Касерес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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