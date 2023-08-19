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Bottlemen
Bottlemen
Bottlemen
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Сербия / Словения
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
19 августа 2023
Дата выхода
14 апреля 2024
Хорватия
Производство
Rt dobre Nade, Set Sail Films, Urgh!
Другие названия
Bottlemen, FLAŠAROŠI, Zbieracze butelek
Режиссер
Nemanja Vojinovic
В ролях
Yani Boc
Slavisa Radu
Bojan Stojkov
Elvis Mojic Stojkov
Darko Ziva
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
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