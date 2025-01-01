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Прощай, дорогая

Adieu... Chérie 18+
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О фильме

Шери подрабатывает эскортницей, заодно приводя богатых иностранцев в подпольные игорные притоны. Полицейская облава в подпольном казино случайно сводит ее с молодым повесой, Бруно Бретияком, наследником богатой семьи, который предлагает ей стать его фиктивной женой, чтобы от него отстала тетя, мечтающая женить своего любимого племянника. Под видом аристократичной дамы эскортница Шери появляется в доме семьи Бретияков...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 26 апреля 1946
Дата выхода
16 апреля 1949 Австрия
11 декабря 1947 Венгрия
25 января 1952 Мексика
16 января 1952 Португалия
26 апреля 1946 Франция
9 февраля 1948 Швеция
Производство Films Vendôme, Les Films Osso, Les Productions Jacques Roitfeld
Другие названия
Adieu... Chérie, Adieu, Cherie, Adeus Meu Amor, Adieu chérie, Agyő, kedves!, Até Logo, Querida!, Félvilági szűz, Fresterskan från Paris, Goodbye Darling, La perversa ingenua, Zegnaj kochanie
Режиссер
Raymond Bernard
В ролях
Даниэль Дарье
Луи Салу
Габриель Дорзиа
Жак Бертье
Germaine Stainval
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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