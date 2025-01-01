Шери подрабатывает эскортницей, заодно приводя богатых иностранцев в подпольные игорные притоны. Полицейская облава в подпольном казино случайно сводит ее с молодым повесой, Бруно Бретияком, наследником богатой семьи, который предлагает ей стать его фиктивной женой, чтобы от него отстала тетя, мечтающая женить своего любимого племянника. Под видом аристократичной дамы эскортница Шери появляется в доме семьи Бретияков...
СтранаФранция
Продолжительность1 час 55 минут
Год выпуска1946
Премьера в мире26 апреля 1946
Дата выхода
16 апреля 1949
Австрия
11 декабря 1947
Венгрия
25 января 1952
Мексика
16 января 1952
Португалия
26 апреля 1946
Франция
9 февраля 1948
Швеция
ПроизводствоFilms Vendôme, Les Films Osso, Les Productions Jacques Roitfeld
Другие названия
Adieu... Chérie, Adieu, Cherie, Adeus Meu Amor, Adieu chérie, Agyő, kedves!, Até Logo, Querida!, Félvilági szűz, Fresterskan från Paris, Goodbye Darling, La perversa ingenua, Zegnaj kochanie