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Надежда
Надежда
Nadeje
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1964
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Nadeje, Błysk nadziei, Cada día amanece, Hoffnung, La esperanza, The Hope
Режиссер
Карел Кахиня
В ролях
Хана Хегерова
Рудольф Грушинский
Frantisek Peterka
Ивана Билькова
Виктор Окасек
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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