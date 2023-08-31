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Постер фильма Город ветров
6.8
Киноафиша Фильмы Город ветров
6.8

Город ветров

, 2023
Ser ser salhi
Франция, Германия, Монголия, Нидерланды, Португалия, Катар / драма / 18+
Постер фильма Город ветров
6.8

В ролях

Tergel Bold-Erdene
Nomin-Erdene Ariunbyamba
Maralaa
Anu-Ujin Tsermaa
Oyu
Bulgan Chuluunbat
Zé's Mother
Ganzorig Tsetsgee
Zé's Father
Myagmarnaran Gombo
Grandpa Neighbor
Tsend-Ayush Nyamsuren
Maralaa's Mother
Sodtuya Uuganbayar
Female Friend
Ulsbold Enkhbaatar
Zé's Best Friend
Altantsooj Enkhtuvshin
Boy #1
Режиссер Lkhagvadulam Purev-Ochir
Сценарист Lkhagvadulam Purev-Ochir
Композитор Vasco Mendonca
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Монголия / Нидерланды / Португалия / Катар
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
12 сентября 2024 Гонконг IIB
14 марта 2024 Литва N16
1 августа 2024 Нидерланды AL
27 сентября 2024 Тайвань 12+
24 апреля 2024 Франция
Сборы в мире $120 489
Производство Aurora Films, Guru Media, Uma Pedra no Sapato
Другие названия
Sèr sèr salhi, City of Wind, A szél városa, El joven chamán, Hồn Gió, Miasto wiatru, O Jovem Xamã, Orașul vântului, Ser ser salhi, Un jeune chaman, Город ветра, Младият шаман, Сэр сэр салхи, シティ・オブ・ウインド, 薩滿男孩, 风之城

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 27 февраля 2024

Отзывы о фильме

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