Страна Франция / Германия / Монголия / Нидерланды / Португалия / Катар

Продолжительность 1 час 44 минуты

Год выпуска 2023

Премьера в мире 31 августа 2023

Дата выхода 12 сентября 2024 Гонконг IIB 14 марта 2024 Литва N16 1 августа 2024 Нидерланды AL 27 сентября 2024 Тайвань 12+ 24 апреля 2024 Франция

Сборы в мире $120 489

Производство Aurora Films, Guru Media, Uma Pedra no Sapato