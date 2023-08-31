СтранаФранция / Германия / Монголия / Нидерланды / Португалия / Катар
Продолжительность1 час 44 минуты
Год выпуска2023
Премьера в мире31 августа 2023
Дата выхода
12 сентября 2024
Гонконг
IIB
14 марта 2024
Литва
N16
1 августа 2024
Нидерланды
AL
27 сентября 2024
Тайвань
12+
24 апреля 2024
Франция
Сборы в мире$120 489
ПроизводствоAurora Films, Guru Media, Uma Pedra no Sapato
Другие названия
Sèr sèr salhi, City of Wind, A szél városa, El joven chamán, Hồn Gió, Miasto wiatru, O Jovem Xamã, Orașul vântului, Ser ser salhi, Un jeune chaman, Город ветра, Младият шаман, Сэр сэр салхи, シティ・オブ・ウインド, 薩滿男孩, 风之城
Рейтинг фильма
6.8
Оцените10 голосов
6.6IMDb
Обновлено 27 февраля 2024
Кадры из фильма
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