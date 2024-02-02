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Киноафиша Фильмы Vadakkupatti Ramasamy

Vadakkupatti Ramasamy

Vadakkupatti Ramasamy 18+
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О фильме

Реальный случай, произошедший в деревне в 1960-70-х годах.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 2 февраля 2024
Дата выхода
2 февраля 2024 Великобритания 12A
2 февраля 2024 Индия U
2 февраля 2024 ОАЭ PG13
Сборы в мире $13 833
Производство People Media Factory
Другие названия
Vadakkupatti Ramasamy
Режиссер
Karthik Yogi
В ролях
Сантханам
Мегла Акаш
М.С. Бхаскар
Мотта Раджендран
Джон Виджай
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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