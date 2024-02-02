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Vadakkupatti Ramasamy
Vadakkupatti Ramasamy
Vadakkupatti Ramasamy
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
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О фильме
Реальный случай, произошедший в деревне в 1960-70-х годах.
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
2 февраля 2024
Дата выхода
2 февраля 2024
Великобритания
12A
2 февраля 2024
Индия
U
2 февраля 2024
ОАЭ
PG13
Сборы в мире
$13 833
Производство
People Media Factory
Другие названия
Vadakkupatti Ramasamy
Режиссер
Karthik Yogi
В ролях
Сантханам
Мегла Акаш
М.С. Бхаскар
Мотта Раджендран
Джон Виджай
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
15
голосов
6.2
IMDb
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