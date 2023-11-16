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6.7
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Барабанщик
6.7
Барабанщик
, 2023
დრამერი
Грузия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.7
В ролях
Lasha Tskvitinidze
Niko
Nata Sopromadze
Nata
Nika Gordeziani
Alex
Gogi Dzodzuashvili
Kogo
Kira Chachava
Lisa
Sandro Tskitishvili
Temo
Gvaji George Gvarjaladze
Bondo
Valery Kalandadze
Gogi (grandfather)
Achi Kevlishvili
Bass Player
Nika Meskhi
Guitar Player
Режиссер
Котэ Каландадзе
Сценарист
Ekaterine Chelidze
,
Котэ Каландадзе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Грузия
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 ноября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023
Грузия
R
Производство
Parachute Films
Другие названия
The Drummer
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
13
голосов
6.8
IMDb
Обновлено 1 мая 2024
Отзывы о фильме
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