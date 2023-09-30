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Постер фильма Канело против Чарло
6.2
Канело против Чарло - Трейлер
Киноафиша Фильмы Канело против Чарло
6.2

Канело против Чарло

, 2023
Canelo vs. Charlo
документальный, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма Канело против Чарло
6.2
Канело против Чарло - Трейлер
Канело против Чарло  Трейлер

Детали фильма

Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 сентября 2023
Дата выхода
30 сентября 2023 Азербайджан
30 сентября 2023 Молдавия
30 сентября 2023 Таджикистан
Другие названия
Canelo vs. Charlo, Box: Canelo vs Charlo

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 1 ноября 2023

Трейлеры фильма

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Канело против Чарло - Трейлер
Канело против Чарло Трейлер
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Отзывы о фильме

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