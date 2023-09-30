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Канело против Чарло
6.2
Канело против Чарло
, 2023
Canelo vs. Charlo
документальный, спорт / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
6.2
Канело против Чарло
Трейлер
Трейлер
Детали фильма
Продолжительность
4 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 сентября 2023
Дата выхода
30 сентября 2023
Азербайджан
30 сентября 2023
Молдавия
30 сентября 2023
Таджикистан
Другие названия
Canelo vs. Charlo, Box: Canelo vs Charlo
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
15
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 1 ноября 2023
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Канело против Чарло
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