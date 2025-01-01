Меню
Фильмы
21 Rubies
21 Rubies, 2023: актеры и роли
21 Rubies, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Киприан Мега
Ciprian Mega
В ролях
Микки Рурк
Mickey Rourke
Энтони Делон
Anthony Delon
Элизабетта Пеллини
Elisabetta Pellini
Разван Василеску
Răzvan Vasilescu
Никодим Унгуряну
Nicodim Ungureanu
Кармен Тэнасе
Carmen Tănase
Санду Михай Груя
Sandu Mihai Gruia
Ирина Саулеску
Irina Saulescu
Сорин Тофан
Sorin Tofan
Нуами Динеску
Nuami Dinescu
Андраш Хатази
András Hatházi
Валер Деллакеза
Valer Dellakeza
