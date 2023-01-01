Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королева по имени Гена
Киноафиша Фильмы Королева по имени Гена
Queendom

Королева по имени Гена, 2019

2019
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
В ролях
Чо Миён
Minnie
Hye Jung Shin
Soojin
Chan-mi Kim
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Королева по имени Гена 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Российская бабушка раскрыла, как ей удалось дожить до 97 лет в здравом уме и светлой памяти
Главная простушка «Фабрики звезд» изменилась до неузнаваемости: в 46 стала только лучше
Природа щедро наградила: сын Сенчуковой и Рыбина разобьет еще не одно сердце (фото)
Вместо американских жвачек: советские дети уплетали это гадкое лакомство
Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской
В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят
Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка
В титрах не указан: вот какой известный актер сыграл в «12 стульях»
«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему
Янковский отказывался сниматься в сериале Бортко не просто так: мог обречь себя на печальную участь
Все знали эту песню в СССР, но ее запретили на 23 года: ситуацию довели до абсурда
Не поверите: кто должен был сыграть возлюбленного Ковальчук в «Мастере и Маргарите»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше