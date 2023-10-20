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Bezkaunīgie
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Bezkaunīgie

Bezkaunīgie, 2023

2023
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О фильме

Helēna ar ģimeni ierodas sava mirušā tēva entomologa vasaras mājā, kurā nav bijusi kopš bērnības.

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Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 20 октября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Айк Карапетян
В ролях
Марта Грасе
Дидзис Йоновс
Gregors Lakis
Все актеры и съемочная группа
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