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Скоро в прокате "Реинкарнация. Новая глава"
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История солдата
The Soldier's Tale
История солдата, 1984
1984 / США
7.4
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10
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
анимация
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7.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
51 минута
Год выпуска
1984
Возраст
18+
Режиссер
Р.О. Блехман
В ролях
Макс фон Сюдов
Душан Макавеев
Андре Грегори
Галина Панова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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