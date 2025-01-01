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Августовские киты
Августовские киты, 1987: актеры и роли
Августовские киты, 1987: актеры и роли
О фильме
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Вся информация о фильме
Режиссер
Линдсей Андерсон
Lindsay Anderson
В ролях
Бетт Дэвис
Bette Davis
Лиллиан Гиш
Lillian Gish
Винсент Прайс
Vincent Price
Энн Сотерн
Ann Sothern
Гарри Кэри
Harry Carey
Тиша Стерлинг
Tisha Sterling
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
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