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Капитан Пенгу и друзья
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Капитан Пенгу и друзья

Капитан Пенгу и друзья, 2023

2023 / Турция
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Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 июля 2023
Возраст 18+
Режиссер
Энгин Бастюрк
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Капитан Пенгу и друзья 1 постер
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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