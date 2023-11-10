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Катастрофа
Отзывы о фильме «Катастрофа»
Acide
Катастрофа
2023 / Бельгия / Франция
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Вадим Перов
10 ноября 2023, 21:54
Оценка
Фильм снят наверно на телефон. Качество отвратительное, не широкоформатный, супер бюджетный, актриссы , все как на подбор некрасивые, ну и конечно бредовый сценарий. Люди потянулись к выходу после первых 20 минут просмотра этого шедевра. Давно я не сиотрел такой откровенной халтуры.
10 ноября 2023, 21:54
1
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belkaanel
11 ноября 2023, 08:30
Оценка
Дешевое низкопробное кино!!! Ужасная игра актеров, главная героиня весь фильм бьется в истерике и орет🤦♀️! Сюжет больше смахивает на на породил катастрофы, чем на таковую! Не первый раз попападаю последнее время на откровенно плохое зарубежное кино! Возникает вопрос…а зачем закупают такие фильмы и крутят у нас в кинотеатрах?!! Ответ очевиден…поддержите отечественного производителя или смотрите неотечественное, а такое🤷♀️. К сожалению, это так!
11 ноября 2023, 08:30
0
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Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:29
в ответ на сообщение
Вадим Перов от 10 ноября 2023, 21:54
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
11 ноября 2023, 11:29
0
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Киноафиша.инфо
11 ноября 2023, 11:29
в ответ на сообщение
belkaanel от 11 ноября 2023, 08:30
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
11 ноября 2023, 11:29
0
0
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