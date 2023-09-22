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Кассандро Кассандро
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Cassandro

Кассандро, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 сентября 2023
Премьера в мире 22 сентября 2023
Режиссер
Роджер Росс Уильямс
Роджер Росс Уильямс
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Рауль Кастильо
Рауль Кастильо
Роберта Колиндрес
Роберта Колиндрес
Хоакин Косио
Хоакин Косио
Перла де ла Роса
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кассандро 1 постер
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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