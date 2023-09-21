Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монстр и маги синих морей Монстр и маги синих морей
Киноафиша Фильмы Монстр и маги синих морей Отзывы о мультфильме «Монстр и маги синих морей»
Shanhai Jing: Zaijian Gaoshou Монстр и маги синих морей 2022 / Китай
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Билеты от 170 ₽
Билеты от 170 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о мультфильме «Монстр и маги синих морей»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
User 21 сентября 2023, 20:05
Оценка
Когда выйдет ?
21 сентября 2023, 20:05 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Проклятие монахини 2
Проклятие монахини 2 9 комментариев
Неудержимые 4
Неудержимые 4 6 комментариев
Праздники
Праздники 16 комментариев
Барби
Барби 140 комментариев
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Related video
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
Мужчины с этими 3 именами становятся лучшими начальниками: подчиненные их обожают
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
Пройдите тест из 9 вопросов, а мы угадаем месяц вашего рождения
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше