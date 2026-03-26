Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Ferlið Hans Bubba
Ferlið Hans Bubba
, 2026
Ferlið Hans Bubba
Исландия / документальный
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Bubbi Morthens
Self
Halldór Gunnar Pálsson
Self
Brynjar Morthens
Self
Ásgeir Sigurðsson
Self
Brynjar Úlfur Morthens
Self
Ásgeir Sigurðsson
Self
Режиссер
Ásgeir Sigurðsson
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Исландия
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
26 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026
Исландия
Сборы в мире
$16 278
Производство
LJÓS Films, Kisi Production
Другие названия
Ferlið Hans Bubba
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 1 апреля 2026
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Романтика по-советски: попробуйте угадать 6 фильмов СССР по цитате о любви (тест)
Новый российский хит 2026 года стартовал с 3 000 000 просмотров: сериал с Аксеновой затягивает, но развязку ждать еще долго
Эта самая летняя серия «Трёх котов» первой набрала 1 млн просмотров, а сейчас дошла до 2 млн: почему взрослые узнают в ней себя
13 шикарных сериалов, которые отправят вас к звёздам: настоящая классика космической фантастики
Фанаты назвали главный хит первого полугодия 2026 года от Триикс Медиа: «Тут рядом с “Первым отделом” ни один сериал не стоит»
Надеваем шляпы и идем полоть грядки советской классики — угадайте фильм СССР по кадру с огородом (тест)
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
Только два свежих русских фильма не опозорились в прокате за границей: №2 даже в России собрал меньше, а №1 – наша «Годзилла»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667