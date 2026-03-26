5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту

Заношенные футболки в жизни не выкидываю – все тащу на дачу: там нашла им сразу 3 применения

Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые

Романтика по-советски: попробуйте угадать 6 фильмов СССР по цитате о любви (тест)

Новый российский хит 2026 года стартовал с 3 000 000 просмотров: сериал с Аксеновой затягивает, но развязку ждать еще долго

Эта самая летняя серия «Трёх котов» первой набрала 1 млн просмотров, а сейчас дошла до 2 млн: почему взрослые узнают в ней себя

13 шикарных сериалов, которые отправят вас к звёздам: настоящая классика космической фантастики

Фанаты назвали главный хит первого полугодия 2026 года от Триикс Медиа: «Тут рядом с “Первым отделом” ни один сериал не стоит»

Надеваем шляпы и идем полоть грядки советской классики — угадайте фильм СССР по кадру с огородом (тест)

Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании