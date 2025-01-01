Меню
Киноафиша
Фильмы
Схватка с дьяволом
Трейлеры фильма «Схватка с дьяволом»
Трейлеры фильма «Схватка с дьяволом»
Схватка с дьяволом
Дублированный трейлер
Схватка с дьяволом
Этот свежий российский сериал заставил зрителей изрядно понервничать: рассказываем, чем закончился «Хирург»
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10
Киберпанк — это не только «Бегущий по лезвию»: вот 10 фильмов и сериалов, которые перенесут вас в мир неона и машин
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
