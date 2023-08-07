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10 дней без мамы в Куршевеле
Отзывы о фильме «10 дней без мамы в Куршевеле»
10 jours encore sans maman
10 дней без мамы в Куршевеле
2023 / Франция
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5.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Леонид Никифоров
7 августа 2023, 17:27
Оценка
очень классный фильм советую всем его посмотреть.
7 августа 2023, 17:27
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