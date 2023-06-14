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В ожидании Дали В ожидании Дали
Киноафиша Фильмы В ожидании Дали Отзывы о фильме «В ожидании Дали»
Esperando a Dalí В ожидании Дали 2023 / Испания
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «В ожидании Дали»

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I S 14 июня 2023, 21:28
Оценка
Неужели во всей Испании не нашлось достойной актрисы, что надо было пригласить на съёмки Варвару Бородину. Посредственную "актрису", которую пришлось переозвучивать, она отечественные фильмы вытянуть не может, не говоря об иностранных картинах.
14 июня 2023, 21:28 Ответить
old_falc 22 июня 2023, 21:57
в ответ на сообщение I S от 14 июня 2023, 21:28
Оценка
В таких случаях говорят: \"Завидуй молча\". Уж наверное создателям фильма виднее кого приглшать. А о фильме есть что сказать?
22 июня 2023, 21:57 Ответить
old_falc 22 июня 2023, 22:03
Оценка
10
21.06.2023
Замечательный фильм. Без гонялок-стрелялок, суперменов. И кто придумал, что это комедия? Очень позитивный сюжет. 👍 А эмоциональный монолог Жюля (Хосе Гарсия) в защиту Дали - можно целиком вставлять в учебники о творчестве этого великого художника.
ЗЫ. Дали, всё таки пришёл... Главное верить.
22 июня 2023, 22:03 Ответить
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