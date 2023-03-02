Пранайа Виласам, 2023

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о выходе в прокат 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 2 часа 3 минуты Год выпуска 2023 Премьера в мире 2 марта 2023 Режиссер Нихил Мурали В ролях Miya George Арджун Ашокан Анасвара Раджан Хаким Шах Все актеры и съемочная группа 1 постер

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