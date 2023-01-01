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Дом из щепок Дом из щепок
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A House Made of Splinters Дом из щепок 2022 / Дания / Финляндия / Швеция / Украина
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Постеры фильма «Дом из щепок»

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Дом из щепок (2022) - постер 1
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