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Постер фильма Спасательная миссия Краусов
7.6
Киноафиша Фильмы Спасательная миссия Краусов
7.6

Спасательная миссия Краусов

, 2013
50 Children: The Rescue Mission of Mr. and Mrs. Kraus
США / документальный, исторический / 18+
Постер фильма Спасательная миссия Краусов
7.6

О фильме

Документальный фильм о невероятном путешествии Гилберта и Элеоноры Краус, которые отправились в самое сердце нацистской Германии в 1939 году для того, чтобы попытаться спасти 50 еврейских детей от Холокоста.

В ролях

Алан Алда
Алан Алда
Narrator
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер
Eleanor Kraus
Liz Perle
Self - Granddaughter
Paul Shapiro
Self - Director, Center for Advanced Holocaust Studies U. S. Holocaust Memorial Museum
Robert Braun
Self
Henny Wenkart
Self
Paul Beller
Self
Helga Milberg
Self
Jonathan Sarna
Self - Professor of American Jewish History, Brandeis University
Kurt Herman
Self
Режиссер Steven Pressman
Сценарист Karen Everett, Steven Pressman
Композитор Marco D'Ambrosio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 4 августа 2013
Премьера в мире 8 апреля 2013
Производство HBO Documentary Films, PerlePress Productions, United States Holocaust Memorial Museum Archives
Другие названия
50 Children: The Rescue Mission of Mr. and Mrs. Kraus, 50 de copii: Misiunea de salvare a domnului si doamnei Kraus, 50 gyerek: Mr. és Mrs. Kraus mentőakciója, 50 Kinder: Die Rettungsmission von Mr. & Mrs. Kraus, 50 niños: la misión de rescate del Sr. y la Sra. Kraus, 50個孩子：克勞斯夫婦之絕境救援, De judiska barnens räddare, Juutalaislasten pelastajat, Na ratunek dzieciom: Misja państwa Kraus

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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