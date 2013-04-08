50 Children: The Rescue Mission of Mr. and Mrs. Kraus
США / документальный, исторический / 18+
7.6
О фильме
Документальный фильм о невероятном путешествии Гилберта и Элеоноры Краус, которые отправились в самое сердце нацистской Германии в 1939 году для того, чтобы попытаться спасти 50 еврейских детей от Холокоста.
ПроизводствоHBO Documentary Films, PerlePress Productions, United States Holocaust Memorial Museum Archives
Другие названия
50 Children: The Rescue Mission of Mr. and Mrs. Kraus, 50 de copii: Misiunea de salvare a domnului si doamnei Kraus, 50 gyerek: Mr. és Mrs. Kraus mentőakciója, 50 Kinder: Die Rettungsmission von Mr. & Mrs. Kraus, 50 niños: la misión de rescate del Sr. y la Sra. Kraus, 50個孩子：克勞斯夫婦之絕境救援, De judiska barnens räddare, Juutalaislasten pelastajat, Na ratunek dzieciom: Misja państwa Kraus
Рейтинг фильма
7.6
Оцените10 голосов
7.6IMDb
Обновлено 7 марта 2023
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