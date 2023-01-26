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Постер фильма Ноль
Киноафиша Фильмы Ноль

Ноль

, 2022
Zero
Казахстан / драма / 18+
Постер фильма Ноль

О фильме

Ертай, участник популярной вокальной группы «Жігіттер», живет нормальной жизнью, много выступает, общается с друзьями, заботится о своей семье. 

В один из вечеров в он случайно попадает в казино с одним из своих друзей, который является заядлым игроком. И Ертай начинает проводить свободное время в казино все чаще, и в один из дней наконец решается сыграть. Ощутив сладкий вкус победы, Ертай по-серьезному начинает играть в рулетку. Он начинает выигрывать крупные суммы, удивляя своих друзей и других игроков своим везением.  

Но в какой-то момент у Ертая после серии выигрышей начинается период больших неудач - он проигрывает все чаще и чаще. Его друзья Еркен и Асыл предлагают ему войти в сговор с дилером и сыграть по крупной на рулетке. Ертай соглашается. Но не все идет по плану и Ертаю надо найти выход из сложнейшей ситуации. Сможет ли он выдержать тяжелые удары судьбы и не потерять человечность?

В ролях

Баглан Абдраимов
Олжас Абай
Еркебулан Токтар
Тунгышбай Жаманкулов
Азиз Бейшеналиев
Азиз Бейшеналиев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 26 января 2023
Дата выхода
26 января 2023 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

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Обновлено 29 мая 2023
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