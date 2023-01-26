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Постер фильма Между Лиллегаром
4.5
Киноафиша Фильмы Между Лиллегаром
4.5

Между Лиллегаром

, 2023
Etneen Lilegar
Египет / комедия / 18+
Постер фильма Между Лиллегаром
4.5

В ролях

Арфа Абдельрасул
Байуми Фуад
Hamada
Энас Мекки
Лайла Эзз Эль Араб
Мохаммед Тарват
Ahmed Abdel Hamid
Ahmed
Режиссер Сшади Али
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 января 2023
Дата выхода
26 января 2023 ОАЭ TBC
Производство Muvi Studios
Другие названия
Two for rent, Etnen Lil Egar

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 11 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2025

Отзывы о фильме

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