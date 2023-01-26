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Между Лиллегаром
, 2023
Etneen Lilegar
Египет / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.5
В ролях
Арфа Абдельрасул
Байуми Фуад
Hamada
Энас Мекки
Лайла Эзз Эль Араб
Мохаммед Тарват
Ahmed Abdel Hamid
Ahmed
Режиссер
Сшади Али
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
26 января 2023
Дата выхода
26 января 2023
ОАЭ
TBC
Производство
Muvi Studios
Другие названия
Two for rent, Etnen Lil Egar
Еще
Рейтинг фильма
4.5
Оцените
11
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 19 февраля 2025
Отзывы о фильме
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