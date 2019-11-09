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Постер фильма Дом
4.5
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4.5

Дом

, 2019
La Casa
Чили / ужасы / 18+
Постер фильма Дом
4.5

О фильме

Приехав на срочный вызов, полицейский попадает в ловушку злых духов проклятого дома.

В ролях

Кэрол Кампос
Ghost hanged
Камила Карреньо
Ghost girl
Габрьель Каньяс
Arriagada
Карлос Кортес
Ghost man
Felipe Silva Rodriguez
Demon
Режиссер Хорхе Ольгин
Сценарист Хорхе Ольгин
Композитор Хорхе Ольгин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чили
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 августа 2020
Премьера в мире 9 ноября 2019
Дата выхода
30 января 2020 Чили

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Olguin Films
Другие названия
La Casa, The House, A Casa Sombria, Rezydencja, 禁入鬼境

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 28 декабря 2022

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