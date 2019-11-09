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La Casa
Чили / ужасы / 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
О фильме
Приехав на срочный вызов, полицейский попадает в ловушку злых духов проклятого дома.
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В ролях
Кэрол Кампос
Ghost hanged
Камила Карреньо
Ghost girl
Габрьель Каньяс
Arriagada
Карлос Кортес
Ghost man
Felipe Silva Rodriguez
Demon
Режиссер
Хорхе Ольгин
Сценарист
Хорхе Ольгин
Композитор
Хорхе Ольгин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чили
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
30 августа 2020
Премьера в мире
9 ноября 2019
Дата выхода
30 января 2020
Чили
Где посмотреть фильм
ИВИ
Производство
Olguin Films
Другие названия
La Casa, The House, A Casa Sombria, Rezydencja, 禁入鬼境
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Рейтинг фильма
4.5
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
Обновлено 28 декабря 2022
Кадры из фильма
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Дом - смотреть в онлайн-кинотеатре
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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