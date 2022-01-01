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о выходе в прокат О фильме Приехав на срочный вызов, полицейский попадает в ловушку злых духов проклятого дома. Развернуть 4.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2019 Режиссер Хорхе Ольгин В ролях Кэрол Кампос Камила Карреньо Габрьель Каньяс Карлос Кортес Все актеры и съемочная группа 1 постер

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