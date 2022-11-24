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Постер фильма Холодный как мрамор
7.7
Киноафиша Фильмы Холодный как мрамор
7.7

Холодный как мрамор

, 2022
Cold As Marble
Франция, Азербайджан / драма / 18+
Постер фильма Холодный как мрамор
7.7

В ролях

Эльшан Аскеров
The son
Натаван Аббаслы
The woman
Гурбан Исмаилов
The father
Режиссер Азиф Рустамов
Сценарист Азиф Рустамов, Рулоф Ян Миннебо, Фариз Ахмадов, Орман Алиев, Балакиши Гасымов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Азербайджан
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Дата выхода
16 декабря 2022 Казахстан
Производство Arizona Productions, Азербайджанфильм
Другие названия
Mermer soyugu, Cold as Marble, Az po grob, Hladan kao mermer, Külm kui marmor, Mərmər soyuğu, Мраморная прохлада, Холодный как мрамор

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 25 ноября 2022

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