Холодный как мрамор, 2022

В ролях
Натаван Аббаслы
The woman
Гурбан Исмаилов
The father
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Азиф Рустамов
Сценарист
Азиф Рустамов, Рулоф Ян Миннебо, Фариз Ахмадов, Орман Алиев, Балакиши Гасымов
Детали фильма
Страна
Франция / Азербайджан
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
24 ноября 2022
Дата выхода
|16 декабря 2022
|Казахстан
|
|
Производство
Arizona Productions, Азербайджанфильм
Другие названия
Mermer soyugu, Cold as Marble, Az po grob, Hladan kao mermer, Külm kui marmor, Mərmər soyuğu, Мраморная прохлада, Холодный как мрамор