Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Жертва
Obet
Жертва, 2022
2022 / Чехия / Германия / Словакия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 сентября 2022
Режиссер
Михал Блашко
В ролях
Вита Смачелюк
Глеб Кучук
Игорь Хмела
Виктор Завадил
Инна Жулина
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Черный Адам
Отзывы
2022, США, боевик, фантастика
Покерфейс
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Слон
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, триллер, драма
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Любовники
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама
По-мужски
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Хищник из бездны
Отзывы
2022, США, боевик, ужасы, триллер
Не дыши: Начало
Отзывы
2022, США, триллер
Волшебники
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, детский
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян