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Постер фильма 21 рай
6.3
Киноафиша Фильмы 21 рай
6.3

21 рай

, 2022
21 Paraíso
Испания / драма / 18+
Постер фильма 21 рай
6.3

В ролях

Мария Ласаро
Júlia
Фернандо Барона
Mateo
Ana Blanco de Córdova
Mario Alonso
Mario
Режиссер Нестор Руис Медина
Сценарист Фернандо Барона, Нестор Руис Медина, Мария Ласаро, Энрике Фернандес Гусман
Композитор Маркос Крус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 декабря 2023
Премьера в мире 6 ноября 2022
Дата выхода
21 ноября 2023 Испания
Бюджет €170 000
Сборы в мире $2 168
Производство Cinnamon Factory, Centuria Films S.L., Mono Con Pistolas S.L
Другие названия
21 Paraíso, 21 Positions, 21 Paradise, 21 Paradise Verkaufte Lust, 21 Pozisyon, Paradiisi tee 21

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 19 ноября 2022

Отзывы о фильме

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