21 рай, 2022

В ролях
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Режиссер
Нестор Руис Медина
Сценарист
Фернандо Барона, Нестор Руис Медина, Мария Ласаро, Энрике Фернандес Гусман
Композитор
Маркос Крус
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
29 декабря 2023
Премьера в мире
6 ноября 2022
Бюджет
€170 000
Сборы в мире
$2 168
Производство
Cinnamon Factory, Centuria Films S.L., Mono Con Pistolas S.L
Другие названия
21 Paraíso, 21 Positions, 21 Paradise, 21 Paradise Verkaufte Lust, 21 Pozisyon, Paradiisi tee 21