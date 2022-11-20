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Канун Рождества. Маленькая Марианна (Марте Клерк-Нильссен), девочка с подвижной фантазией, больше всего на свете мечтает о плюшевом медведе, который умел бы разговаривать, но ее пышноусый папенька Роджер, смутно напоминающий Ницше, все время напоминает ей, что чудес вроде говорящих игрушек не бывает. Впрочем, если чудо и может случиться, то определенно на Рождество. И начинается оно, как обычно, с малых и, на первый взгляд, незаметных дел. В сочельник, по славной норвежской традиции,…