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Приключения Тедди Приключения Тедди
Киноафиша Фильмы Приключения Тедди Отзывы о фильме «Приключения Тедди»
Teddybjørnens jul Приключения Тедди 2022 / Норвегия
6.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Приключения Тедди»

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Канун Рождества. Маленькая Марианна (Марте Клерк-Нильссен), девочка с подвижной фантазией, больше всего на свете мечтает о плюшевом медведе, который умел бы разговаривать, но ее пышноусый папенька Роджер, смутно напоминающий Ницше, все время напоминает ей, что чудес вроде говорящих игрушек не бывает. Впрочем, если чудо и может случиться, то определенно на Рождество. И начинается оно, как обычно, с малых и, на первый взгляд, незаметных дел. В сочельник, по славной норвежской традиции,…

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Вилена Иихайлава 20 ноября 2022, 22:25
Оценка
Самый лучший вариант для меня
20 ноября 2022, 22:25 Ответить
kovalyovaanna004 11 декабря 2022, 22:31
Оценка
Интересный, очень понравился😍🎅
11 декабря 2022, 22:31 Ответить
polozksusa3 26 декабря 2022, 23:40
Очень интересный мультик,мне именно понравился,ходила с подругой и подруге понравился,можно приходить на такие мультфильмы♥️❤️
26 декабря 2022, 23:40 Ответить
уля немакина 27 декабря 2022, 19:23
Оценка
Не очень, слишком быстро и не интересно... ( ожидала чего-то большего
27 декабря 2022, 19:23 Ответить
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